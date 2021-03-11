Сергей Лёвочкин: За год карантина зарплата в медицине составляет лишь 77% от средней по экономике

Сергей Левочкин Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Спустя год после объявления карантина в связи с эпидемией проблемы медработников остаются нерешёнными. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Лёвочкин, комментируя ситуацию в здравоохранении, передает пресс-служба политсилы.

"Ещё год назад, когда правительство в первый раз отправило страну на локдаун, было очевидно, что проблемы наших медиков нужно решать кардинально – иначе в период эпидемии мы останемся без системы здравоохранения. Кабмин тогда пообещал 300%-ю выплату к окладу медицинского персонала, работающего с коронавирусными больными. Однако на практике выплаты во многих случаях оказались ниже, да ещё и выплачиваются с задержками. В результате через год после начала карантина зарплата в здравоохранении составляет лишь 77% от средней по экономике", – сказал политик.

Он напомнил, что в связи с эпидемией потребности во врачах и медсестрах возросли во всех странах, при этом наши западные соседи не только увеличили доходы медработников, но и упростили процедуру трудоустройства специалистов из-за рубежа.

"Сегодня зарплаты медиков в ряде стран-соседей превышают 1000 евро, и это ставит перед государством вопрос необходимости сохранить наши кадры. Пока же доходы работников украинского здравоохранения отстают не только от стандартов восточноевропейских государств, но и от средних по Украине. При этом правительство не смогло обеспечить хотя бы медиков вакциной от коронавируса, которой они доверяли бы. В результате Минздрав констатирует, что 60% медработников отказались от вакцинации", – заявил народный депутат.

"Фактически в Украине не созданы стимулы, которые удерживали бы медиков от трудовой миграции за границу. Накануне очередной волны эпидемии это крайне опасная ситуация, на которую правительство не спешит реагировать. Зарплатами от 5 до 9 тысяч гривен мы наших работников здравоохранения не удержим. Бюджет нужно пересматривать уже в марте, чтобы не опаздывать с решениями, как это было в течение всего прошлого года", – резюмировал Сергей Лёвочкин.