Сергей Лёвочкин: 11 миллионов пенсионеров являются самой социально уязвимой группой населения

Сергей Левочкин Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Запланированный на март перерасчёт пенсий не покроет потери украинских пенсионеров в фактических доходах за последние семь лет. По словам народного депутата от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Сергея Лёвочкина, сегодня необходим глобальный пересмотр системы пенсионных начислений, чтобы размеры реальных пенсий хотя бы вернулись на уровень 2013 года.

"Перерасчёт пенсий, запланированный на март, покроет потери от инфляции только за последний год, в то время как потери предыдущих лет останутся некомпенсированными. Именно поэтому 11 миллионов пенсионеров являются сегодня самой социально уязвимой группой населения", – цитирует политика пресс-служба политсилы.

Он напомнил, что в 2013 году фактический прожиточный минимум для нетрудоспособных, рассчитанный Минсоцполитики, и показатель прожминимума для этой категории в госбюджете, который соответствует минимальной пенсии по возрасту, были практически равными, составляя соответственно 950 и 949 гривен.

"На начало 2021 года эти показатели уже были несравнимы: фактический прожминимум – 3370 гривен, а заложенная в госбюджет минимальная пенсия – 1769 гривен. С учетом того, что ожидаемая прибавка к пенсиям в результате индексации составит от 100 до 300 гривен, рассчитывать хотя бы на минимальное улучшение уровня жизни для пенсионеров не приходится", – объяснил народный депутат.

"Наша фракция еще осенью прошлого года внесла в парламент свои предложения по пересмотру социальных стандартов для наиболее уязвимых категорий граждан с указанием конкретных источников покрытия дополнительных расходов. Эти предложения остаются актуальными и сегодня. Проблема только в нежелании правительства и парламентского большинства пересмотреть бюджет и перераспределить расходы таким образом, чтобы помочь нашим самым бедным гражданам", – резюмировал Сергей Лёвочкин.