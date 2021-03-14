Середина марта покажет: В Минздраве колеблются относительно эпидситуации на Пасху

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По словам Ляшко, в этот период станет известно, получит ли COVID-19 статус сезонного заболевания

В Министерстве здравоохранения Украины готовятся к периоду Пасхальных праздников, однако точные прогнозы относительно распространения коронавирус предоставить не могут. Об этом в интервью изданию НВ сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

"Чем ближе Пасха, тем крупнее и реальнее у нас будут прогнозы эпидситуации. Ведь сейчас у нас наблюдается активная вспышка в Западной Украине. Посмотрим, будет ли он распространяться на Центр и Восток, или же все-таки этот зимне-весенний (эпидемиологический — ред.) период завершится у нас еще до Пасхальных праздников", - отметил он.

По словам Ляшко, сейчас завершается первый год циркуляции SARS-CoV-2 в глобальном масштабе, поэтому уже в середине марта станет известно, получит ли коронавирус статус сезонной заболеваемости.

"Мы работаем сейчас с религиозными лидерами, и их заявление о целесообразности и необходимости прививки — это один из наших общих продуктов", - пояснил главсанврач.

При этом он добавил, что в первую очередь должны вакцинироваться религиозные лидеры пожилого возраста, поскольку таким образом они покажут пример верующим.

Ранее сообщалось, что Минздрав планирует вакцинировать от коронавируса пожилых людей дома. Это будет происходить в рамках стратегии иммунопрофилактики.