Семиноженко: Зеленский ввел санкции не против телеканалов, а против многомиллионной аудитории
Президент Владимир Зеленский ввел санкции не столько против телеканалов "112 Украина", NEWSONE и ZIK, а против миллионов человек, лишив их права выбора. Об этом написал экс-вице-премьер Украины Владимир Семиноженко на своей странице в Facebook.
"Санкции, по моему мнению, скорее введены не против Козака или Медведчука, не против трех каналов, а против многомиллионной аудитории, которую лишили права выбора. А это уже гораздо посерьёзнее.
Второе. То, что произошло, раскалывает украинское общество на тех, кто поддерживает такое решение, и тех, кто против, но ведь главная задача любой власти и любых реформ заключается в выполнении стратегии консолидации страны и интеграция украинского общества, а уже на этой базе - социально-экономическом прогрессе, поиске новых экономических моделей, формировании доверия в треугольнике "государство-бизнес-общество". То, что произошло, решает прямо противоположную задачу.
Поэтому здесь я вижу гораздо более серьезные проблемы, чем просто, мягко говоря, спорное решение СНБОУ", - отметил политик.
При этом Семиноженко добавил: "Кстати, я сам многократно присутствовал на эфирах этих каналов, и не помню, чтобы занимался пропагандой и агитацией. Я говорил о необходимости развития науки, хорошего образования, необходимости инновационного и промышленного развития, укрепления суверенитета страны. На каких каналах мы сможем сейчас об этом говорить? На Прямом?".
Как сообщали, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и ZIK. Согласно указу, который вступает в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет. Это означает блокирование вещания всех трех телеканалов.
Медиахолдинг считает введение санкций политической расправой над неугодными СМИ.
Телеканалы "112 Украина", "NewsOne" и ZIK намерены бороться за свое право вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире.
Владелец медиахолдинга "Новини", народный депутат, член политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ СНБО закрыть телеканалы медиахолдинга "Новини": "112 Украина", "NewsOne" и ZIK, которые мешают президенту врать народу Украины.
После блокировки вещание телеканалов эфиры можно смотреть на YouTube.