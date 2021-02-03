Семиноженко: Зеленский ввел санкции не против телеканалов, а против многомиллионной аудитории

Владимир Семиноженко Фото из открытых источников

Президент Владимир Зеленский ввел санкции не столько против телеканалов "112 Украина", NEWSONE и ZIK, а против миллионов человек, лишив их права выбора. Об этом написал экс-вице-премьер Украины Владимир Семиноженко на своей странице в Facebook

"Санкции, по моему мнению, скорее введены не против Козака или Медведчука, не против трех каналов, а против многомиллионной аудитории, которую лишили права выбора. А это уже гораздо посерьёзнее.

Второе. То, что произошло, раскалывает украинское общество на тех, кто поддерживает такое решение, и тех, кто против, но ведь главная задача любой власти и любых реформ заключается в выполнении стратегии консолидации страны и интеграция украинского общества, а уже на этой базе - социально-экономическом прогрессе, поиске новых экономических моделей, формировании доверия в треугольнике "государство-бизнес-общество". То, что произошло, решает прямо противоположную задачу.

Поэтому здесь я вижу гораздо более серьезные проблемы, чем просто, мягко говоря, спорное решение СНБОУ", - отметил политик.

При этом Семиноженко добавил: "Кстати, я сам многократно присутствовал на эфирах этих каналов, и не помню, чтобы занимался пропагандой и агитацией. Я говорил о необходимости развития науки, хорошего образования, необходимости инновационного и промышленного развития, укрепления суверенитета страны. На каких каналах мы сможем сейчас об этом говорить? На Прямом?".