Семьи Небесной Сотни требуют освободить и наказать судью Волкову

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Общественная организация требует возобновления уголовного производства относительно ее роли в спасении убийц майдановцев

Общественная организация "Семьи Небесной Сотни" считают необходимым как можно скорее уволить судью Печерского суда города Киева Светлану Волкову и отменить принятые ею неправомерные решения. Об этом говорится на официальной странице общественной организации в Facebook.

"Произвол судьи Печерского суда Киева Светланы Волковой, которая отпустила убийцу Героев Небесной Сотни, а сейчас отправила за решетку боевого генерала Игоря Павловского и производственника Шандру, вызывает у нас, семей Героев Небесной Сотни, гнев и негодование", - говорится в публикации.

Как отмечается, судья Волкова в 2016 году был освобожден от должности, и против нее начато уголовное производство.



Однако с приходом к власти Зеленского осенью 2019 года ее восстановили на работе.

Как добавляют: "сейчас она совершает" кривосудие", преследуя патриотов в интересах офиса президента Украины и деятелей времен режима Януковича. И дело Павловского и Шандры - не единственное в ее "доработке".

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Напомним, ранее в организации "Семьи Героев Небесной Сотни" считали расследование юриста Андрея Портнова и экс-министра юстиции Елены Лукаш абсурдом. Многие из семей погибших на Майдане так и не получили обещанную материальную помощь.