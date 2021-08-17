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Семейные врачи обязаны обзвонить пациентов и рассказать о вакцинации, - Минздрав

Виктор Ляшко

 UA: Украинское радио

В частности, предоставить информацию о графике и местах расположения вакцинальных пунктов

В Украине семейных врачей обязали обзванивать пациентов и предоставлять информацию о вакцинации, в частности, о графике работы и местах расположения вакцинальных пунктов. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, структурные подразделения по вопросам здравоохранения областных и Киевской городской государственных администраций должны провести работу с руководителями центров первичной медико-санитарной помощи.

Также они должны донести до врачей общей практики (семейных врачей) и терапевтов необходимость обзванивать пациентов и информировать о возможности вакцинации от COVID-19, о графике работы и местах размещения прививочных пунктов и центров вакцинации, а также напоминать о сроках повторной вакцинации.

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Напомним, что ранее в течение суток в Украине против COVID-19 вакцинировано 163 310 человек. Одну дозу получили 110 545 человек, полностью иммунизированы - 52 765 человек.

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