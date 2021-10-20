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Семерых российских деятелей культуры внесли в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности

Фото из открытых источников

По состоянию на сегодня, 20 октября, соответствующий перечень насчитывает 227 человек

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло семерых продюсеров, актеров и операторов в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

В связи с обновлением, 19 октября, перечня лиц, которые создают угрозу, в список вошли:

  • российский режиссер Максим Бриус;
  • продюсер и сценарист Генрих Кен;
  • продюсер Сергей Щеглов;
  • актер Михаил Вассербаум;
  • оператор Владислав Гурчин;
  • оператор Александр Полагаев;
  • оператор Гарик Жамгарян.

Таким образом, по состоянию на сегодня, 20 октября, соответствующий перечень насчитывает 227 человек.

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Напомним, ранее в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины внесли российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. Также тогда в список попали российский режиссер Олег Джураев, российская актриса и телеведущая Анна Пескова и российский актер Роман Юрченко.

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