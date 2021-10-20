Семерых российских деятелей культуры внесли в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности
По состоянию на сегодня, 20 октября, соответствующий перечень насчитывает 227 человек
Министерство культуры и информационной политики Украины внесло семерых продюсеров, актеров и операторов в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.
В связи с обновлением, 19 октября, перечня лиц, которые создают угрозу, в список вошли:
- российский режиссер Максим Бриус;
- продюсер и сценарист Генрих Кен;
- продюсер Сергей Щеглов;
- актер Михаил Вассербаум;
- оператор Владислав Гурчин;
- оператор Александр Полагаев;
- оператор Гарик Жамгарян.
Таким образом, по состоянию на сегодня, 20 октября, соответствующий перечень насчитывает 227 человек.
Напомним, ранее в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины внесли российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. Также тогда в список попали российский режиссер Олег Джураев, российская актриса и телеведущая Анна Пескова и российский актер Роман Юрченко.