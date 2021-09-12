Секретарь СНБО поддержал переход украинского правописания на латиницу

Алексей Данилов Фото из открытых источников

Кроме того, он выступает за двуязычие

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов поддерживает переход правописания с кириллицы на латиницу. Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

"Я за. Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, что нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу", - сказал он.

Кроме того, Данилов заявил, что английский язык должен быть обязательным начиная с детского сада.

"Я за два языка в нашей стране. Английский язык должен быть обязателен. Потому что, если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык - это язык цивилизованного общения. И мы должны понимать, что английский язык должны знать все. Кто уже пожилые, сложно, то это одно дело, а, начиная с детского сада, в школах это должно быть", - добавил он.

Новости по теме: Узбекистан полностью перейдет на латиницу к 2023 году

Напомним, ранее шестой апелляционный административный суд удовлетворил жалобу Кабинета министров относительно решения Окружного административного суда Киева, который признал противоправным постановление о новой редакции украинского правописания.