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Сегодня Землю накроет магнитная буря: Она продлится два дня подряд

Фото из открытых источников

Мощность бури достигнет всего 4 КР

Сегодня, 17 сентября, Землю накроет магнитная буря, влияние которой продлится и на следующий день. В эти два дня стоит избегать сильных нагрузок и прислушиваться к своему организму. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

В частности, магнитная буря начнется в пятницу с самого утра. Пиковое время этой бури ожидается к вечеру, около 21:00. Мощность бури достигнет всего 4 КР.

Это означает, что люди будут испытывать проблемы с давлением, концентрацией, возможна сонливость и головные боли, раздражительность и упадок сил. Вечером могут наблюдаться проблемы со сном. Также у людей с хроническими заболеваниями может ухудшиться самочувствие.

Окончание магнитной бури ожидается 18 сентября, во второй половине дня.

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН

Чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, нужно придерживаться определенных правил:

  • Ложитесь спать в одно и то же время. Спите не менее 7 часов в день.
  • Ограничьте употребление жирной, жареной, острой пищи, фастфуда.
  • Откажитесь от алкоголя, сигарет и кофе. Пейте больше травяного чая.
  • Принимайте контрастный душ перед сном.
  • Проводите больше времени на свежем воздухе.

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Напомним, ранее ученые прогнозировали геомагнитные бури из-за раскаленной плазмы, которую Солнце выбросило в сторону Земли. 2 сентября пузырь перегретого газа вызвал сильную бурю и вызвал яркие полярные сияния.

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