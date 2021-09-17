Сегодня Землю накроет магнитная буря: Она продлится два дня подряд

Мощность бури достигнет всего 4 КР

Сегодня, 17 сентября, Землю накроет магнитная буря , влияние которой продлится и на следующий день. В эти два дня стоит избегать сильных нагрузок и прислушиваться к своему организму. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН .

В частности, магнитная буря начнется в пятницу с самого утра. Пиковое время этой бури ожидается к вечеру, около 21:00. Мощность бури достигнет всего 4 КР.

Это означает, что люди будут испытывать проблемы с давлением, концентрацией, возможна сонливость и головные боли, раздражительность и упадок сил. Вечером могут наблюдаться проблемы со сном. Также у людей с хроническими заболеваниями может ухудшиться самочувствие.

Окончание магнитной бури ожидается 18 сентября, во второй половине дня.

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН

Чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, нужно придерживаться определенных правил:

Ложитесь спать в одно и то же время. Спите не менее 7 часов в день.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой пищи, фастфуда.

Откажитесь от алкоголя, сигарет и кофе. Пейте больше травяного чая.

Принимайте контрастный душ перед сном.

Проводите больше времени на свежем воздухе.

Напомним, ранее ученые прогнозировали геомагнитные бури из-за раскаленной плазмы, которую Солнце выбросило в сторону Земли. 2 сентября пузырь перегретого газа вызвал сильную бурю и вызвал яркие полярные сияния.