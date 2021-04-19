Сегодня-завтра прививки вакциной Pfizer начнут делать по всей стране, - Ляшко

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Сейчас вакцинацию новым препаратом сделали только в Киевской области

По всей территории Украины в течение 19-20 апреля должна начаться массовая вакцинация от коронавируса препаратом Pfizer-BioNTech. Об этом нас своей странице в Facebook сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

"18 апреля вакциной Pfizer-BioNTech привиты первые 366 человек, начали вакцинацию с трех регионов - Киевской, Волынской и Сумской областей. В течение 19 и 20 апреля к процессу вакцинации присоединятся все регионы страны", - отметил он.

По словам Ляшко, для перевозки первых 117 тыс. доз вакцины от Pfizer, которые Украина получила по результатам открытого тендера проектом "Безопасные и Доступные лекарства" (SAFEMed, USAID), выбрана частная логистическая компания ООО "Фармасофт".

"Логистическая компания еженедельно (при необходимости чаще) доставляет партии вакцины с центрального склада в г. Киеве, где они хранятся в морозильном оборудовании при температуре от -60°C до -80°C, на региональные склады в количестве и по определенному графику", - пояснил главсанврач.

При этом специалист добавил, что уже на областных складах вакцины будут храниться в термоконтейнерах с сухим льдом, которые обеспечивают поддержание температуры -60°C. А в мобильные бригады препарат будет попадать с региональных складов. Медики будут складывать его в термосумки или термоконтейнеры с температурным режимом от +2°C до +8°C и выезжать в места проведения прививки.

"Спасибо партнерам за поддержку. Это первая партия, которую Украина получает безвозмездно благодаря поддержке со стороны международных партнеров и доноров. Уверен, что вместе преодолеем пандемию коронавируса, и мы все сможем вернуться к нормальной жизни", - резюмировал Ляшко.

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Ранее сообщалось, что 18 апреля в Киевской области начали делать прививки от коронавируса COVID-19 вакциной Comirnaty от компании Pfizer-BioNTech.

Напомним, в пятницу, 16 апреля, в Украину прибыла первая партия вакцины компании Pfizer и BioNTech. В Киев прилетело 117 тысяч доз препаратов от коронавируса.

Впоследствии главный санитарный врач страны Виктор Ляшко уточнил, что первую партию вакцины от Pfizer не будут использовать всю сразу.