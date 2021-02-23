Сегодня в Раду занесут мешки денег, чтобы проголосовали за Витренко, - Дудкин

Юрий Дудкин Фото из открытых источников

Витренко - это креатура Госдепа США, которая уже давно утверждена

Сегодня вопрос назначения Юрия Витренко на должность вице-премьера будет в очередной раз внесено в Раду, вместе с мешками денег.

Об этом в совместном эфире трех телеканалов – ZIK, "NewsОne и "112 Украина" –заявил военный и политический эксперт Юрий Дудкин.

"Я ни на минуту не сомневался, что схемы – это основная специальность господина Витренко. Он создает схемы для себя любимых и для своих покровителей. А что касается утверждения его кандидатуры в парламенте, то сегодня этот вопрос будет в очередной раз внесен в Раду, вместе с мешками денег", – отметил Юрий Дудкин.

Эксперт не исключает, что все предыдущие голосования за назначение Витренко были провалены из-за того, что народным депутатам не заплатили.

"Это может быть. Но я соглашусь, что небытием и катанием будут снова пытаться изменить законодательство для того, чтобы Витренко наконец утвердить. Потому что эта кандидатура уже давно утверждена нашими глубокими великими покровителями в США. Это креатура Госдепа США. И все эти схемы – тоже его", – сказал политический эксперт.

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Напомним, 28 января Верховная Рада Украины не сумела назначить новым министром энергетики и первым вицепремьер-министром Украины Юрия Витренко. Соответствующее решение поддержали лишь 204 нардепа из 226 необходимых.

Отметим, что в декабре 2020 года Верховная Рада Украины не проголосовала за назначение Юрия Витренко на должность министра энергетики и первого вицепремьер-министра Украины. Тогда за это проголосовали 186 народных депутатов, из которых 153 голоса от фракции "Слуга народа".

Заметим, в декларации Витренко указал его семья владеет пятью квартирами, четыре из которых в столице, а еще одна – за рубежом. В частности, чиновник имеет в собственности 124-метровую квартиру в Киеве, которую он купил в текущем году.

Самый большой блок в декларации Витренко-это зарплата и накопления. В прошлом году в" Укрнафте " он получил гонорар в 1,4 млн грн, а за девять дней работы в Минэнергетики на должности и. о. министра чиновник заработал 15 759 гривен.