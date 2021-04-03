Сегодня в Египте пройдет уникальный "Золотой парад фараонов"

"Колесница" для перевозки мумий Egypt Independent

"Переселение" мумий будут транслировать 400 телеканалов

Сегодня, 3 апреля, в Египте ожидается "событие века" – в столице Каире состоится уникальная церемония перевозки мумий из Египетского музея в новый музей Египетской цивилизации в Фустата. Об этом сообщает Egypt Independent.

Как отмечается, из музея на площади Тахрир в "новый дом" - в Национальный музей египетской цивилизации в Фустата транспортируют 22 королевские мумии: 18 – королей и 4 - королев. Среди переданных в новый музей Фустата рядом с Гизою - мумии Рамзеса II, Секененра Тао, Тутмоса III, Сети I, царицы Хатшепсут, королевы Меритамен, жены Аменхотепа I, королевы Яхмос Нефертари, жена короля Яхмоса I.

Процессия будет проходить под усиленной охраной, а саркофаги будут перевозить на специальных машинах, разработанных для события.

После того, как мумии и саркофаги доставят в Национальный музей египетской цивилизации, их будут две недели реставрировать в современной лаборатории. После этого их выставят на обозрение в Королевском зале мумий музея.

"Это будет сюрприз. Дело не только в мумиях, а в том, как их показывают. Это то, как вы рассказываете историю, это атмосфера, которую вы чувствуете, когда попадаете внутрь. Залы в новом музее будут погружать посетителей в атмосферу древнеегипетских гробниц в Долине Царей", - рассказал исполнительный директор Национального музея египетской цивилизации Ахмед Гонейм.

К слову, шествие "Золотой парад фараонов" собираются транслировать 400 телеканалов со всего мира.

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Напомним, ранее в Египте египетско-доминиканская археологическая миссия нашла 16 скальных гробниц, в одной из которых была спрятанная мумия с языком, изготовленным из золота.