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В Донецкой области начинается COVID-вакцинация: Где сделают первые прививки

Фото из открытых источников

Определенная часть доз будет предоставлена военным

В четверг, 25 февраля, в Донецкой области начинают вакцинацию от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом рассказал на своей странице в Facebook глава Донецкой ОГА Павел Кириленко. 

"Сегодня ночью Донетчина получила антиковидную вакцину. Определенное количество доз будет направлено военным. 14 000 доз получат гражданские", - написал Кириленко.

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Он также уточнил, что первые прививки начнут делать в Бахмутском районе. Всего на первом этапе планируют имеющимся количеством доз с учетом разлива вакцинировать не менее 12 500 работников медицинских учреждений области.

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Напомним, сегодня, 25 февраля, в Киеве и Львове украинцы начали получать первые прививки против коронавирусной инфекции. 

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