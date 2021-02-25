В Донецкой области начинается COVID-вакцинация: Где сделают первые прививки

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Определенная часть доз будет предоставлена военным

В четверг, 25 февраля, в Донецкой области начинают вакцинацию от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом рассказал на своей странице в Facebook глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

"Сегодня ночью Донетчина получила антиковидную вакцину. Определенное количество доз будет направлено военным. 14 000 доз получат гражданские", - написал Кириленко.

Он также уточнил, что первые прививки начнут делать в Бахмутском районе. Всего на первом этапе планируют имеющимся количеством доз с учетом разлива вакцинировать не менее 12 500 работников медицинских учреждений области.

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Напомним, сегодня, 25 февраля, в Киеве и Львове украинцы начали получать первые прививки против коронавирусной инфекции.