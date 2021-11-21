Сегодня Украина отмечает День Достоинства и Свободы

Так выглядел Майдан Независимости зимой в 2014 году Фото из открытых источников

Именно 21 ноября 2013 года состоялись первые протестные акции в ответ на действия тогдашней власти под руководством Виктора Януковича

В воскресенье, 21 ноября 2021 года, украинцы отмечают День Достоинства и Свободы. Соответствующий указ был принят президентом от 13 ноября 2014 года.

Как известно, дата 21 ноября выбрана не случайно-памятный день свидетельствует о начале этого дня двух сверхважных событий в новейшей истории Украины-Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства конца 2013 и начала 2014 года.

День Достоинства и Свободы стал преемником Дня Свободы, который был определен в честь Оранжевой революции с 2005 по 2011 годы 22 ноября, он был отменен.

Именно 21 ноября 2013 года состоялись первые протестные акции в ответ на действия тогдашней власти под руководством Виктора Януковича - был прекращен курс на евроинтеграцию. Подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом отменили.

Из-за такого решения Януковича украинцы вышли на Евромайдан, который со временем привел к революции и свержению пророссийского режима в стране. В целом, в событиях Евромайдана в 2013-14 годах приняли участие 20% населения Украины.

Сообщается, что по случаю Дня Достоинства и свободы по всей Украине пройдут мемориальные мероприятия – молебны, возложение цветов, в церквях будут служить панихиды. В Киеве на аллее Героев Небесной Сотни пройдет молебен и шествие "Не теряем достоинство. Защитим свободу", возле монумента Независимости в центре столицы пройдет выставка "Рисованная история Майдана".

Напомним, 14 октября в Украине отмечается День защитников и защитниц. В центре Киева прошел марш украинских националистов с участием нескольких тысяч человек.