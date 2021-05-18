Сегодня состоится первый полуфинал "Евровидения-2021": Где смотреть эфир

Трансляцию будут вести два украинских телеканала - UA:ПЕРШИЙ и СТБ

Сегодня, 18 мая, в Роттердаме (Нидерланды) состоится первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2021" . Где смотреть шоу и как правильно голосовать рассказали в пресс-службе "Суспільне" .

Как отмечается, трансляцию "Евровидения" будут вести каналы UA:ПЕРШИЙ и СТБ. В ТВ-программе указано, что трансляция начнется в 22:00, а завершится в 00:00.

В первом полуфинале украинцы смогут голосовать за всех участников конкурса, помимо представителей Украины - группы Go_A, который будет выступать с песней Shum ("Шум") под номером 15.

Во время прямого эфира появится информация, на какой номер отправлять смс-сообщения за фаворита.

К слову, будет комментировать "Евровидение-2021" постоянный "голос" конкурса, ведущий Тимур Мирошниченко, который занимается этим делом более 15 лет.

Кроме того, известно, что спикером Украины стала певица Tayanna, которая в прямом эфире финала конкурса 22 мая объявит результаты голосования от нашей страны.

Полуфиналы "Евровидения" состоятся 18 и 20 мая, а финал - 22 мая в 22:00.

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Ранее сообщалось, что украинская этнофолк-группа Go_A, которая в Роттердаме на конкурсе "Евровидение-2021" представляет Украину, по прогнозам букмекеров, может занять четвертое место в финале.