Сегодня на "Першому Незалежному" продолжит свою работу международный медиапроект "Люди"

Сегодня, 12 июля, в 13:15 на телеканале "Перший Незалежний" продолжит свою работу международный медиапроект "ЛЮДИ", в котором зрители станут участниками обсуждения новостей недели в Украине и мире и такой важной темы для граждан, как "Свобода слова, свобода мыслей и высказываний сегодня реальны?".

На прошедшей неделе назначен новый пресс-секретарь президента Украины и в эти же дни "Репортеры без границ" объявили новых "врагов прессы" из числа мировых лидеров, но ни словом не вспомнили о закрытых без судебных решений телеканалах в Украине, о своем коллеге - украинском журналисте и редакторе Игоре Гужве. Он создал и сегодня возглавляет самое популярное среди украинцев интернет-издание "Страна.ua". При президенте Порошенко Гужва был брошен в тюрьму, позже получил статус политического беженца в Австрии и продолжает находиться в вынужденной эмиграции при президенте Зеленском сегодня, который не остановил политического преследования журналиста.

Осталась ли свобода слова и свободная журналистика сегодня, когда все мировые СМИ принадлежат олигархам, транснациональным компаниям либо государствам?

Об этом в международном медиапроекте "ЛЮДИ" выскажут свое мнение:

- Светлана Крюкова, журналист,

- Юрий Молчанов, телепродюсер, культуролог;

- Сева Новгородцев, Кавалер ордена Британской Империи, радио- и телеведущий;

- Игорь Гужва, главный редактор издания "Страна.ua";

- Олег Ясинский, журналист-международник, с 1994 года постоянно проживающий в Сантьяго, Чили, уроженец Киева.

Ведущей программы станет Юлия Боднар, представляющая телеканал "Перший Незалежний" и уже полюбившаяся многочисленной аудитории международного медиапроекта "ЛЮДИ".