Сегодня мимо Земли пролетит 14-метровый астероид, – NASA

Фото из открытых источников

Ни его расстояние, ни размер не представляют угрозы для планеты, убеждены астрономы

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) проинформировало, что в пятницу, 2 апреля, мимо Земли пролетит астероид 2021 FT, размер которого составляет 14 метров. Об этом сообщает Express.

Скорость движения космического тела равна 4,3 километра в секунду или 19 440 км/ч. С такой скоростью ему понадобится всего 19 часов, чтобы преодолеть расстояние между Землей и Луной.

2021 FT пролетит мимо земли на расстоянии более 1,3 миллиона километров.

По данным NASA, ни его 14-метровый размер, ни его расстояние до Земли не представляют угрозы для планеты.

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Ранее сообщалось, мимо Земли пролетел астероид 2021 BS3, ширина которого составляет 110 метров.