Сегодня люди наблюдали за суперлунием с затмением: Опубликованы фото

Украинцы явление не увидели, поскольку оно началось в 14:25 по киевскому времени

"Кровавая" луна в Бразилии. 26 мая 2021 года AP

Сегодня, 26 мая, жители Тихоокеанского региона стали свидетелями редкого явления - полное лунное затмение, которое раз в 6-12 лет совпадает с суперлунием. Соответствующие фото опубликовал Reuters.

Как отмечается, лучше всего явление было видно на Гавайях, в Новой Зеландии и в Австралии. Кроме того, наблюдать необычное "небесное шоу" частично смогли жители запада Северной Америки, юга Южной Америки и Восточной Азии.

К сожалению, украинцы явление не увидели. Фаза затмения, когда Земля проходила по прямой ровно между Луной и Солнцем, началась в 14:25 по киевскому времени и длилась примерно 14,5 минуты.

Справка:

Суперлуние – это явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Благодаря этому явлению можно наблюдать больший размер лунного диска, чем обычно.

При суперлунии спутник Земли выглядит на 14% больше в диаметре и на 30% ярче.

Напомним, в этом году произойдет четыре затмения, которые создадут два коридора. Первое затмение в 2021 году произошло сегодня, 26 мая, — это полное лунное затмение. Когда произойдут три других затмения, читайте здесь.