СБУ начала проверять журналистку Березовскую после ее интервью с Медведчуком

Фото из открытых источников

После проведения журналисткой Еленой Березовской интервью с депутатом Верховной Рады, главой политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверять ее высказывания.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Информация по данной личности (Березовской, - ред.) отрабатывается. Соответствующая правовая оценка ее высказываниям и действиям будет вскоре дана", — сообщили в пресс-службе.

Интервью вышло на канале "RT Россия".

Сама журналистка, зарегистрированная в Facebook как Алена Колосова, подтвердила информацию о проверках и поделилась видео с упомянутым интервью.

"Вот за это интервью с Медведчуком СБУ проверяет мои высказывания и действия", - написала Березовская.