СБУ начала проверять журналистку Березовскую после ее интервью с Медведчуком
После проведения журналисткой Еленой Березовской интервью с депутатом Верховной Рады, главой политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверять ее высказывания.
Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Информация по данной личности (Березовской, - ред.) отрабатывается. Соответствующая правовая оценка ее высказываниям и действиям будет вскоре дана", — сообщили в пресс-службе.
Интервью вышло на канале "RT Россия".
Сама журналистка, зарегистрированная в Facebook как Алена Колосова, подтвердила информацию о проверках и поделилась видео с упомянутым интервью.
"Вот за это интервью с Медведчуком СБУ проверяет мои высказывания и действия", - написала Березовская.