Сбой в работе "Дії" является следствием перехода областей в красную зону, - пресс-служба

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Жители красных зон начали массово записываться на прививки, чтобы получить COVID-сертификаты

Сбой в работе приложения и портала "Дія" стал следствием перехода областей Украины в красную зону карантина. Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на пресс-службу "Дії".

"В связи с ухудшением ситуации и переходом пяти областей в красную зону увеличилась нагрузка на реестры, как следствие - сервисы в приложении могут работать медленно. В том числе и СOVID-сертификаты. Команда Минцифры работает, чтобы как можно быстрее расширить мощности сервисов", - сообщили в команде приложения.

Это может быть связано с ростом темпов вакцинации в красной зоне карантина. Жители этих областей начали массово записываться на прививки, чтобы получить в результате сертификаты о вакцинации, который освобождает от большинства карантинных ограничений.

"Во всех аэропортах Украины работают представители Минцифри, которые помогут в решении вопросов по COVID-сертификатов", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, в работе онлайн-сервиса государственных услуг "Дія" сегодня, 20 октября, произошел сбой. Пользователи сообщали о проблеме с входом в раздел " действие. Услуги".