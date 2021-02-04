Сайты телеканалов ZIK, "112 Украина" и NewsOne переехали на резервные адреса zikua.tv, 112ua.tv и newsoneua.tv

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Старые домены у сайтов забрали, они были незаконно "разделегированы"

Сайты телеканалов ZIK, "112 Украина" и NewsOne переехали на резервные адреса zikua.tv, 112ua.tv и newsoneua.tv из-за вмешательства госорганов в работу основных доменов.

Старые домены у сайтов забрали, они были "разделегированы". По сути владельцы доменов, сайты телеканалов, потеряли возможность их администрировать.

Таким образом, в результате атаки властей на свободу слова у сайтов ZIK, "112 Украина" и NewsOne незаконно отняли домены - zik.ua, 112.ua и newsone.ua.

Сейчас работает редирект (перенаправление). Так, новости ZIK можно читать по адресу - zikua.tv, "112 Украина" - на 112ua.tv, а NewsOne - на newsoneua.tv.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов (112 Украина, NewsOne, ZIK). Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Медиахолдинг в свою очередь расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию 112 Украина, NewsOne, ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.