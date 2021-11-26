Санврач рассказал, как будут работать курорты на новогодние праздники
Курорты также должны ввести максимально лояльные и адекватные условия для отдыхающих
Главный санврач Украины Игорь Кузин сообщил, что горнолыжные курорты будут работать для вакцинированных граждан даже в "красной" зоне. Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".
"К Новому году волна уже должна выйти за территорию Украины ... относительно курортов. В связи с постановлением №1236, которая регулирует карантинные ограничения, у нас в "красной" зоне запрещена работа подъемников, но к вакцинированных этот запрет не применяется. Мы уже начали говорить с зимними курортами о режиме-каким образом здесь обеспечить соблюдение требований противоэпидемического законодательства.
Общая позиция заключается в том, что обеспечить контроль за сертификатами о вакцинации или ПЦР-тестами на подъемниках сложно, поэтому курорты предлагают определенную верификацию на пункте въезда, например на входе в гостиницу или на пункт проката спортивного снаряжения.
Там турист будет верифицироваться, показывать свои документы о ПЦР-тесте или сертификате, ему на спортивную одежду наклеивают специальную наклейку, которая будет иметь индивидуальный номер и по которой человека можно будет идентифицировать в случае специальной проверки. Кроме того, будет создана специальная база этих номеров.
Сейчас прорабатывается механизм для того, чтобы не создавались очереди. Он должен быть удобным не только для туристов, но и для тех, кто проверяет, в частности для Нацпола", - сказал он.
По словам Кузина, прорабатываются также другие предложения, но сейчас речь идет о том, чтобы зимние курорты были безопасными, а для вакцинированных не было никаких организационных или логистических препятствий.
Санврач добавил, что курорты также должны ввести максимально лояльные и адекватные условия для отдыхающих.
Он надеется, что курорты будут применять какие-то инструменты влияния на тех, кто не хочет предъявлять сертификаты: "думаю, что для таких людей есть полулегальные курорты, которыми они, наверное, и будут пользоваться".
Кузин отмечает, что конец декабря будет более эпидемически спокойным, чем начало ноября, а некоторые области выйдут из "красной" зоны. Главный санврач также заявил, что сейчас Украина почти перешла пик показателей.
Ранее сообщалось, что городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что по прогнозам специалистов локдаун в столице может продлиться как минимум месяц.