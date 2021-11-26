Санврач рассказал, как будут работать курорты на новогодние праздники

Горнолыжный курорт Фото из открытых источников

Курорты также должны ввести максимально лояльные и адекватные условия для отдыхающих

Главный санврач Украины Игорь Кузин сообщил, что горнолыжные курорты будут работать для вакцинированных граждан даже в "красной" зоне. Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"К Новому году волна уже должна выйти за территорию Украины ... относительно курортов. В связи с постановлением №1236, которая регулирует карантинные ограничения, у нас в "красной" зоне запрещена работа подъемников, но к вакцинированных этот запрет не применяется. Мы уже начали говорить с зимними курортами о режиме-каким образом здесь обеспечить соблюдение требований противоэпидемического законодательства.

Общая позиция заключается в том, что обеспечить контроль за сертификатами о вакцинации или ПЦР-тестами на подъемниках сложно, поэтому курорты предлагают определенную верификацию на пункте въезда, например на входе в гостиницу или на пункт проката спортивного снаряжения.

Там турист будет верифицироваться, показывать свои документы о ПЦР-тесте или сертификате, ему на спортивную одежду наклеивают специальную наклейку, которая будет иметь индивидуальный номер и по которой человека можно будет идентифицировать в случае специальной проверки. Кроме того, будет создана специальная база этих номеров.

Сейчас прорабатывается механизм для того, чтобы не создавались очереди. Он должен быть удобным не только для туристов, но и для тех, кто проверяет, в частности для Нацпола", - сказал он.

По словам Кузина, прорабатываются также другие предложения, но сейчас речь идет о том, чтобы зимние курорты были безопасными, а для вакцинированных не было никаких организационных или логистических препятствий.

Санврач добавил, что курорты также должны ввести максимально лояльные и адекватные условия для отдыхающих.

Он надеется, что курорты будут применять какие-то инструменты влияния на тех, кто не хочет предъявлять сертификаты: "думаю, что для таких людей есть полулегальные курорты, которыми они, наверное, и будут пользоваться".

Кузин отмечает, что конец декабря будет более эпидемически спокойным, чем начало ноября, а некоторые области выйдут из "красной" зоны. Главный санврач также заявил, что сейчас Украина почти перешла пик показателей.

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