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Самые масштабные за последние 20 лет учения Sea Breeze-2021 завершились

Укринформ

На полигоне морской пехоты, что на Херсонщине, состоялась церемония закрытия украинско-американских учений

Учения Sea Breeze-2021, которые проходили в Черном море завершились. Об этом информирует ВМС ВС Украины в своем Facebook.
 
В ведомстве отмечают, что на полигоне морской пехоты, что на Херсонщине, состоялась церемония закрытия украинско-американских учений. 
 
Сообщается, что на торжественный процесс прибыл заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал-полковник Михаил Коваль, командующий ВМС ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа и командующий морской пехоты генерал-лейтенант Юрий Содоль.
 
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"Обучение Sea Breeze 2021 завершено! Все возложенные задачи выполнены в полном объеме", - подчеркнул Неижпапа.
 
По словам командующего морской пехоты генерал-лейтенанта Содоля, береговая компонента достойно справилась с задачами и поставленная цель была достигнута.
 
В ведомстве также отметили, что во время торжественной церемонии лучших участников украинско-американского учения были награждены знаками отличия и ценными подарками, также военные обменялись памятными сувенирами на память.
 
 
Напомним, ранее мы писали, что в регионе Черного моря в понедельник, 28 июня, начинаются учения Sea Breeze 2021 и морское патрулирование, организуются Военно-морскими силами (ВМС) Украины и шестым оперативным флотом ВМС США. В этом году к учениям присоединились наибольшее число стран-участниц за всю историю.
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