Самые масштабные за последние 20 лет учения Sea Breeze-2021 завершились

По словам командующего морской пехоты генерал-лейтенанта Содоля, береговая компонента достойно справилась с задачами и поставленная цель была достигнута.

В ведомстве также отметили, что во время торжественной церемонии лучших участников украинско-американского учения были награждены знаками отличия и ценными подарками, также военные обменялись памятными сувенирами на память.

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