Самолет Wizz Air, летевший из Катовице в Запорожье, совершил аварийную посадку

Пилот посадил самолет из-за технической неисправности шасси

Самолет авиакомпании Wizz Air, летевший из польского Катовице в Запорожье, вернулся в аэропорт вылета и совершил аварийную посадку. Об этом сообщает RMF.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Пилот посадил самолет из-за технической неисправности шасси.

Решение было принято сразу после взлета, но через полные топливные баки самолет около часа кружил над аэропортом Катовице, поскольку для безопасной посадки необходимо снизить массу.

"Эта модель самолета не может сливать топливо, поэтому он был сожжен во время полета возле нашего аэропорта", - отметил представитель аэропорта Катовице Петр Адамчик.

Сообщается, что посадка проводилась при содействии спасательно-пожарной службы аэропорта и пожарной части, но необходимости в их вмешательстве не было.

Напомним, ранее мы писали, что самолет авиакомпании "МАУ", который летел из Стамбула в Киев, совершил аварийную посадку в одесском аэропорту. В одном из двигателей самолета произошло резкое падение давления масла.