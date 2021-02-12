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Самая старшая женщина Европы встретила 117-летие с шампанским и портвейном

Фото из открытых источников

В честь женщины в местной церкви провели праздничную мессу

Самый старший человек в Европе сестра Андре отпраздновала свой 117-й день рождения. Об этом сообщает ТСН.

Как отмечается, женщина живет во Франции в доме престарелых и является католической монахиней. 

117-летняя сестра Андреа ТСН

Женщина за долгую жизнь пережила много событий и катаклизмов. В частности, две мировые войны и две пандемии - испанского гриппа и коронавируса.

Интересно, что коронавирус она даже не заметила у себя и удивилась положительному тесту.

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Напомним, в прошлом году самый старый известный человек в мире японка Кане Танака отпраздновала 117-летие. Она отметила свой день рождения, который был 2 января, вечеринкой в доме для престарелых в городе Фукуока на юге Японии.

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