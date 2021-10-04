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Садовый предупредил о вхождении Львова в "красную" карантинную зону

Городской голова Львова Андрей Садовый

 Фото с открытых источников

По его словам, есть большая загрузка в больницах

Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал ситуацию с заболеваемостью Covid-19. За последние дни динамика госпитализаций и количества выявленных положительных ПЦР-тестов не является положительной, следовательно, вхождения Львова в "красную" эпидемиологическую зону вполне вероятное. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета

"Мы красной зоны не избежим, мы уже в нее входим. Думаю, через несколько дней вопрос будет стоять жестче, потому что есть рост заболеваемости. По количеству людей, которые имеют положительный ПЦР-результат, динамика отрицательная, также есть большая загрузка по больницам. По состоянию на утро в больницы скорой помощи было 372 человека госпитализированы. За последние сутки было госпитализировано 35 человек, а не выписано никого. Такая динамика сохраняется последние 2 дня", – сказал он.

Пока неизвестно, когда именно Львов войдет в "красную" зону. Мэр города отметил, что в больницы в тяжелом состоянии госпитализируют в основном людей, которые ранее не болели на коронавирус и не являлись вакцинированными.

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Как сообщалось ранее, несколько областей Украины могут перейти к красной зоны адаптивного карантина. В частности, могут перейти следующие регионы: Житомирская область, Луганская область, Львовская область, Харьковская область.

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