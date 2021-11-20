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Саакашвили прекратил 50-дневную голодовку, - врач

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили

 REUTERS

Голодовка длилась 50 дней

Бывший президент Грузии, ныне гражданин Украины Михеил Саакашвили прекратил голодовку, которая длилась 50 дней, после его перевода в военный госпиталь из тюремной больницы. Об этом сообщил личный врач политика Николоза Кипшидзе, DW

"Саакашвили официально прекратил голодовку сразу после того, как его перевели в военный госпиталь в Гори. Он до сих пор находится в опасном для жизни состоянии, Его поместили в палату интенсивной терапии", - говорится в сообщении.

В ночь на субботу Саакашвили доставили в военный госпиталь в городе Гори из Глданской тюремной больницы в Тбилиси.

Накануне появилось сообщение, что политик согласился прекратить голодовку, когда его доставят в госпиталь в городе Гори. 

18 ноября Саакашвили потерял сознание в Глданской тюремной больнице. Он зацепился, упал и потерял сознание, когда выходил из комнаты после встречи с адвокатами.

Саакашвили грозит по меньшей мере 9 лет тюрьмы, а президентка Грузии Саломе Зурабишвили категорически заявляла, что не помилует его. 

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Ранее сообщалось, что Михеил Саакашвили обратился к властям Соединенных Штатов Америки помощь. В тюремной записке политик написал, что США должны вмешаться, поскольку он подвергся насилию в тюрьме.

Накануне стало известно, что бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили перевезли в военный госпиталь в Гори вследствие ухудшения самочувствия. Он планирует прекратить голодовку

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