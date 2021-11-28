С УГО уволили работников, которые не сбили дрон журналистов над Гутой, - СМИ

В то время, предполагается, в резиденции проходило празднование дня рождения Андрея Ермака

Из Управления государственной охраны уволили сотрудников, которые не сбили дрон журналистов-расследователей над государственной резиденции "Синегора" в карпатском селе Гута, когда там были президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак. Об этом сообщил журналист Михаил Ткач, ссылаясь на источники в подкасте "Украинской правды".

"Я думаю, что эта история (тайных полетов в Гуту – ред.) будет иметь продолжение. Я знаю, что сейчас в Управлении государственной охраны идет расследование: они ищут мои источники. Они считают, что у меня целая сеть источников. И сейчас идут расследования и проверки.

Я знаю, что уволили сотрудников УГО, которые не сбили наш дрон, когда мы взлетали над "Синегорой", над этой государственной дачей – о чем президент говорил, что мы нарушили закон. Они должны его сбить, но не включили какие-то радары не заметили и не сбили", - отметил он.

По его словам, дрону достаточно было взлететь и показать площадку, на которую сели вертолеты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

При этом, сотрудники УГО сразу подошли и запретили снимать, но дрон успел взлететь.

Также по информации Ткача, в МВД теперь думают, как дальше коммуницировать эту историю.

Так, Офис президента якобы писал запрос, чтобы предоставили вертолет, хотя Владимир Зеленский говорил на пресс-марафоне, что ему предложили воспользоваться авиацией ГСЧС те, кто летел с президентом в Гуту, что может указывать на то, что вертолеты использовали с подачи министра Дениса Монастырского.

"О планах праздновать день рождения Ермака в Гуте знал широкий круг людей, однако подробности празднования мало кто хотел раскрывать, а само мероприятие было законспирировано", - подчеркнул журналист.

Кроме этого, по его данным, людей в резиденции было немного.

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Известно, что партнер Игоря Коломойского Тимур Миндич с семьей прилетел в пятницу, за два дня до дня рождения Андрея Ермака. В праздновании также принимали участие министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев с семьей, заместитель председателя офиса президента Олег Татаров и Владимир Зеленский со своей семьей.

В то же время Ткач подчеркнул, что использование ведомственных вертолетов в частных целях, а не с государственной целью – вызывает вопросы.

Как сообщалось ранее, СМИ заявили, что в Ивано-Франковской области, в селе Гута, на территории Национального природного парка "Синегора" в резиденции президента Украины Владимира Зеленского отпраздновал свой юбилей глава Офиса президента Андрей Ермак.