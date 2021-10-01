Украина полностью перешла на е-больничные: В Минцифры сообщили подробности

Чтобы получили е-больничный, необходимо пойти к врачу, который после обследования пациента формирует медицинское заключение и вносит его в Реестр

С сегодняшнего дня, 1 октября, Украина полностью переходит на электронные больничные. Оформление всех больничных будет происходить исключительно с внесением данных в электронную систему здравоохранения, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram .

"Е-больничные – одна из самых популярных услуг в Украине. Реформировать ее пытались почти 10 лет. В год выдают около 5,5 миллиона больничных, сумма выплат составляет 18 миллиардов гривен из бюджета страны. Совместными усилиями мы упростили услугу для пациентов, врачей, государства и сэкономим государству 4 миллиарда гривен", – отметил он.

Также глава Минцифры рассказал, как работает е-больничный.

"После обследования пациента врач формирует медицинское заключение. Он создает его в Реестре и заверяет электронной подписью. Пациент получает СМС. Далее документ попадает в реестр Пенсионного фонда. Там формируется электронный листок нетрудоспособности – документ, по которому начисляются выплаты. Пациент получает вторую СМС. А работодатель видит ваш документ на портале ПФУ. Все быстро и максимально автоматически", – проинформировал Федоров.

В частности, электронная система позволяет проверить, сколько и кому тот или иной врач выписал больничных листов.