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С сегодняшнего в Украине дня истек срок льготной растаможки "евроблях"

Фото из открытых источников

Стоимость растаможки авто в Украине составляет примерно 35 тыс. грн

Сегодня, 10 ноября, в Украине заканчивается 180-дневный период льготной растаможки так называемых евроблях. Речь идет о подержанных авто, выпущенных не менее пяти лет назад и которые по состоянию на 31 декабря 2020 года находились в таможенном режиме временного ввоза или транзита.

Всех водителей и владельцев нерастаможенных авто начнут штрафовать на сумму до 170 тыс. грн.  Для тех владельцев "евроблях", которые не смогут оплатить штраф, ждет наказание в виде ареста счетов и имущества.

Стоимость растаможки авто в Украине составляет примерно 35 тыс. грн.

Если человека на нерастаможенной "евробляхе" полицейский остановит после 10 ноября, то сначала он выпишет постановление на 8500 грн. Далее данные будут направлены на таможню, где впоследствии и составят постановление за превышение срока ввоза авто – 170 тыс. грн.

Получит его владелец "евробляхи" по адресу прописки по почте.

Для участников боевых действий, которые находились непосредственно на территории Операции Объединенных сил (ООС) более 90 дней со дня вступления в силу законов о растаможке по новой формуле (с 15 мая 2021 года), льготный период действует до 8 февраля 2022 года.

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Ранее сообщалось, что Кабинет министров предлагает направить в специальный фонд госбюджета 1,4 млрд гривен налогов от растаможки "евроблях" на борьбу с COVID-19, а также проведение вакцинации. 

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