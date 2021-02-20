С нормандской встречи прошло больше года, а Парижское коммюнике так и осталось только на бумаге

Ситуация на Донбассе Фото из открытых источников

Президент, который пришел, чтобы принести мир в Украину. С такими лозунгами Владимир Зеленский получал булаву и клялся на Конституции во время инаугурации.

"Наше первое задание - прекращение огня на Донбассе. Не мы начали эту войну! Но нам ее заканчивать", - сказал он тогда.

Люди верили и надеялись, мечтали и ждали. Слишком сильно после нормандской встречи, которая прошла в декабре 2019-го.

"Где же оно прекращено? Оно не прекращено", - говорит жительница столицы.

"Я хочу, чтоб мир наступил, и мы жили, как и раньше", - отметила пенсионерка.

"Все ждали чуда, а его нет", - сказала женщина.

"Надо вести диалог с Путиным, потому что другого выхода не будет. Как он обещал нам на стадионе, хоть с чертом будет беседовать", - указал киевлянин.

С нормандской встречи прошло больше года, а Парижское коммюнике так и осталось лишь на бумаге. Нам постоянно отчитываются - переговоры ведутся, Трехсторонняя контактная группа заседает.

Между тем - на Донбассе очередное обострение и новости о потерях украинских военных на фронте. Об очередной встрече "нормандской четверки" уже даже не говорят. Минские договоренности, в частности, внедрение формулы Штайнмайера так и не выполнены украинским парламентом.

В то время, как по инициативе председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука была создана новая площадка для переговоров - парламентское измерение "нормандского формата", где депутаты четырех стран обсуждают, как вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс.

Такие встречи уже состоялись во французском Сенате, немецком Бундестаге и российской Госдуме, а правящее монобольшинство так и не присоединилось к этим переговорам. Хотя предложения Медведчука нашли поддержку в Москве, Париже, Берлине и на Донбассе.