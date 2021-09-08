С начала кампании по вакцинации в Украине сделано более 10 млн прививок от COVID-19

Процесс вакцинации населения в Украине Фото из открытых источников

За минувшие сутки против COVID-19 вакцинировано 149 618 человек

В Украине с начала вакцинации сделано более 10 млн прививок. Об этом в Telegram-канале сообщает Минздрав.

"С начала кампании по вакцинации сделано более 10 млн прививок против COVID-19! 149 618 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки, 7 сентября 2021 года. Одну дозу получил 47 221 человек, полностью иммунизированные - 102 397 человек", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение суток работали 968 мобильных бригад, 2 986 пунктов прививки, 335 центров вакцинации.

Кроме того, в Минздраве сообщили, что с начала прививочной кампании вакцинировано 5 666 019 человек, из них получили одну дозу - 5 666 017 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 407 024 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 10 073 041 прививка", - отметили в прессслужбе ведомства.

Как сообщалось ранее, в Украине за минувшие сутки, 7 сентября, обнаружили 2 772 новых случая коронавірусної болезни COVID-19. Госпитализировали 1 017 человек, зафиксировано 60 летальных случаев, выздоровели 1 411 человек.