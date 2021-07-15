С 2014 года жертвами вооруженного конфликта на Донбассе стали более 40 тыс. человек, - ООН

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На гражданских лиц приходится 25% от общего количества погибших

С апреля 2014 года до конца июня 2021 года жертвами войны на Донбассе стали от 42,5 до 44,5 тысячи человек. Об этом сообщило Управление верховного комиссара ООН по правам человека в ответ на запрос "Радио Свобода".

Отмечается, что потери распределяются так:

13 200 — 13 400 погибших, из них по меньшей мере 3 901 гражданский, примерно 4 200 украинских военных и 5,8 тысячи членов вооруженных групп.

29 600 — 33 600 раненых, из них от 7 до 9 тысяч гражданских лиц, 9 800 — 10 800 украинских военных и 12 800 — 13 800 членов вооруженных групп.

Подчеркивается, что на гражданских лиц приходится 25% от общего количества погибших.

Напомним, ранее мы писали, что в течение прошедших суток, 14 июля, в районе проведения операции Объединенных сил, незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня. Состояние одного раненого удовлетворительное, другого – средней тяжести.