С молитвой о здравии и мире: На крестный ход в День Торжества Православия вышли около 10 тысяч харьковчан

Фото скриншот с видео

Завершилось шествие общей молитвой у Свято-Покровского мужского монастыря

На крестный ход в День Торжества Православия в Харькове сегодня вышли тысячи верующих. Люди молились за здоровье всех украинцев и за то, чтобы скорее миновала пандемия коронавируса, а также за мир в нашей стране. Завершилось шествие общей молитвой у Свято-Покровского мужского монастыря.

Об этом во время спецэфира на телеканале "Перший Незалежний", который посвящен празднованию Дня Торжества Православия, во время включения из Харькова сообщила корреспондент Дарья Дудченко.

Как отметила корреспондент, участие в крестном ходе приняли тысячи верующих - и взрослых, и детей. Люди прошли от Благовещенского собора до Свято-Покровского мужского монастыря.

"Люди громко молятся. Атмосфера - не передать словами: все шествие молится вместе со святыми отцами, идут с иконами. Что сверхважно - большинство людей соблюдают карантинные нормы и идут в средствах индивидуальной защиты", - отметила Дарья Дудченко.

Шествие завершилось у Свято-Покровского мужского монастыря, где состоялась совместная молитва.

Протоиерей Благовещенского кафедрального собора Харьковской епархии отец Иосиф Денькович отметил: "Сегодня Святая Церковь празднует День Торжества Православия. Это первый воскресный день после начала поста. Этот праздник очень много веков празднуется. Как правило, кульминацией или окончанием Торжества Православия является крестный ход. Мы сегодня могли наблюдать, как празднично, как торжественно состоялся крестный ход в городе Харькове. Около 10 тысяч человек с общей молитвой на устах, едиными устами прославляли Господа и Пресвятую Богородицу".

Протоиерей отметил, что люди молились за мир и за защиту от опасности во время пандемии.

"Молитвы возносились Господу за мир в нашей неньке Украине. Мы молились Божьей Матери, чтобы она помогла нам в той непростой ситуации, в тех тяжелых условиях, в которых мы сейчас находимся в связи с болезнью, с пандемией. Мы возносили молитвы Богу, чтобы он избавил нас от этой смертоносной пагубы", - сказал отец Иосиф Денькович.

Напомним, сегодня, 21 марта, на телеканале "Перший Незалежний" продолжается спецефир, посвященный празднованию Дня Торжества Православия.

День Торжества Православия отмечают в первое воскресенье Великого поста. Празднику предшествует целая неделя Торжества Православия.