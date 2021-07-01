С кулаками и сумкой: На Потураева в Верховной Раде напала женщина

Никита Потураев

Как выяснилось, нападавшей была скандально известная националистка Ирма Крат

В Верховной Раде Украины на нардепа Никиту Потураева напала женщина, ударив его кулаком в лицо и сумкой по голове. Об этом стало известно во время онлайн-трансляции ВР.

Как выяснилось, нападавшей была скандально известная националистка Ирма Крат.

Отмечается, что фракция "Слуга народа" объявляла о создании нового межфракционного объединения "Демократия 2.0.". Во время этого женщина подошла к трибуне и с размаху ударила Потураева кулаком в левую щеку.

Крат набросилась на нардепа в знак протеста из-за запуска рынка земли. По ее словам, народ очень возмущен.

"Приедут из всех областей и будут вас вперед ногами выносить", - заявила она.

Женщина также пыталась ударить нардепа сумочкой. После инцидента ее забрали правоохранители.

Как подметили коллеги Потураева, еще один удар в лицо произошел во время прямого эфира телеканала "Рада".

К слову, нападение на народного депутата-это статья.

Накануне Ирма Крат пикетировала Конституционный суд из-за принятия закона О рынке земли.

На своей странице в Facebook женщина призывает КСУ признать закон о продаже земли иностранцам-неконституционным решением Рады.

"Прошу судей Конституционного Суда Украины, выйти наконец из совещательной комнаты, и признать закон о продаже земли иностранцам - неконституционным решением украинского парламента! Пожалуйста, не совершайте преступление, станьте на защиту Украины!", - написала националистка.

Новости по теме: В Полтаве на офис ОПЗЖ совершено вандальное нападение

Напомним, ранее мы писали, что с сегодняшнего дня в Украине заработал рынок земли. На первом этапе землю смогут покупать только граждане Украины, объем покупки – не более 100 гектаров, а с 1 января 2024 года – максимальная площадь будет увеличена до 10 тысяч гектаров.