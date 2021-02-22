С июля в Украине бесплатный инсулин будет доступен только по е-рецепту

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Более распространенным является диабет II типа

С 1 июля 2021 года бесплатный инсулин в Украине будет доступен только по электронным рецептам. Об этом сообщает в Facebook Национальная служба здоровья.

"С 1 июля Национальная служба здоровья будет администрировать программу реимбурсации инсулинов. Мы станем единственным плательщиком по программе. Рецепт на инсулины будет исключительно электронным. А маршрут пациента - понятнее", - говорится в сообщении.

Также в Нацслужбе здоровья рассказали, что более распространенным является сахарный диабет второго типа, развивающийся вследствие неэффективного использования инсулина организмом.

Сейчас для пациентов с диабетом II типа есть возможность получать необходимые лекарства по программе реимбурсации - бесплатно или с незначительной доплатой. В обновленном Реестре лекарств - 48 лекарственных средств для лечения диабета II типа, из которых - 23 безвозмездные, остальные - с незначительной доплатой.

Как отмечается, получить лекарство можно по электронному рецепту врача в аптеке, законтрактованной с НСЗУ. Такая аптека имеет наклейку на дверях "Доступные лекарства".

Всего в 2020 году врачи выписали более 2 млн 400 тыс е-рецептов на лекарства против диабета II типа по программе реимбурсации. Наибольшее количество рецептов в Днепропетровской, Харьковской и Львовской областях.

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Напомним, недавно Министерство здравоохранения Украины расширило перечень лекарственных средств по программе "Доступные лекарства", добавив в реестр три препарата.