Украина в октябре перейдет на зимнее время: Когда будем переводить стрелки часов

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Стрелки часов нужно будет перевести на один час назад

С 31 октября в Украине начнет действовать зимнее время, поэтому стрелки часов нужно будет перевести на один час назад.

Это закреплено постановлением Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

В нем, в частности, с учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, правительство Украины постановило ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часу на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часу на 1 час назад.

Так, в этом году 31 октября 2020 года в 4 (четыре) часа по киевскому времени отменяется действие летнего времени с переводом часовой стрелки на 1 (один) час назад.

К слову, это не единственное изменение с которым столкнутся украинцы в октябре. Также в этом месяце должен начаться отопительный сезон, а с ним вырастут расходы украинцев на оплату жилищно-коммунальных услуг. Так, во втором месяце осени повысились цены на газ - кое-где стоимость кубометра составит более 30 грн. А вот тарифы на электроэнергию уменьшатся, только для тех, кто экономно использует ресурс.

Среди других изменений - повышение пенсий, ротации в Кабмине и начало осеннего призыва. О всем подробнее в нашем материале - "Подорожание коммунальных услуг, повышение пенсий и ротации в Кабмине: Каких изменений стоит ожидать в октябре-2021".