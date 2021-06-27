С 2028 года для выхода на пенсию в 60 надо иметь 35 лет стажа, - Лазебная

Марина Лазебная Виталий Головин / Mind.UA

Сейчас действует норма о 28 годах стажа

Глава Министерства социальной политики Марина Лазебная заявила, что с 2028 года 60-летним гражданам, которые хотят уйти на пенсию, нужно будет иметь 35 лет стажа. Об этом она рассказала в интервью Радио Свобода.

По словам Лазебной, ей приходилось неоднократно отвечать на вопросы журналистов, почему до сих пор накопительный принцип не внедрен.

"Почему их это так интересует? Потому что, зная, что такое солидарная система, когда у тебя будет возраст 60 лет, у тебя должен быть стаж 35 лет. В 2028 году это будет такая норма – 35 лет стажа, если ты хочешь уйти в 60", - рассказала министер.

Также Лазебная пояснила, если бы у гражданина была накопительная пенсия, то когда в 60 лет приходит пенсионный возраст, который ныне действует у государстве, то человек может рассчитывать на свой собственный накопительный счет.

Напомним, ранее в Пенсионном фонде рассказали, что в июле-декабре 2021 года ожидается три этапа пересмотра пенсионных выплат.