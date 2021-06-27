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С 2028 года для выхода на пенсию в 60 надо иметь 35 лет стажа, - Лазебная

Марина Лазебная Виталий Головин / Mind.UA

Сейчас действует норма о 28 годах стажа

Глава Министерства социальной политики Марина Лазебная заявила, что с 2028 года 60-летним гражданам, которые хотят уйти на пенсию, нужно будет иметь 35 лет стажа. Об этом она рассказала в интервью Радио Свобода

По словам Лазебной, ей приходилось неоднократно отвечать на вопросы журналистов, почему до сих пор накопительный принцип не внедрен.

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"Почему их это так интересует? Потому что, зная, что такое солидарная система, когда у тебя будет возраст 60 лет, у тебя должен быть стаж 35 лет. В 2028 году это будет такая норма – 35 лет стажа, если ты хочешь уйти в 60", - рассказала министер.

Также Лазебная пояснила, если бы у гражданина была накопительная пенсия, то когда в 60 лет приходит пенсионный возраст, который ныне действует у государстве, то человек может рассчитывать на свой собственный накопительный счет. 

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Напомним, ранее в Пенсионном фонде рассказали, что в июле-декабре 2021 года ожидается три этапа пересмотра пенсионных выплат

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