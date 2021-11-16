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Разовая поездка в общественном транспорте Киева подорожает до 20 грн: Когда и почему

Фото из открытых источников

Владельцы "карт киевлянина" получат скидку

Власти Киева решили повысить стоимость проезда в коммунальном транспорте до 20 гривен. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Как отмечается, одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета.

В случае оплаты проезда с использованием многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "Карточка киевлянина" стоимость поездки составит 12 гривен.

Кроме того, для пассажиров, которые покупают поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки в коммунальном транспорте составит от 15 до 20 гривен: 15 гривен при покупке 50 поездок, 20 гривен — при покупке 1-9 поездок.

Остается также возможность приобретения месячных проездных билетов со скидками. Одна поездка по проездному билету будет стоить от 14,20 грн в зависимости от типа проездного. Также остаются в обращении проездные билеты, которые используются с момента активации на 24 часа, 48 и 72 часа.

"Теперь киевляне имеют возможность купить заранее поездки по цене 6,50 грн и некоторое время пользоваться коммунальным транспортом по старым ценам", — прокомментировал заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По процедуре повышения тарифов начнутся общественные обсуждения в формате электронных консультаций, которые продлятся 15 дней.

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Как сообщалось ранее, в Киеве планировали повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Ее себестоимость составляет 20 гривен, однако власти не планируют устанавливать такой тариф. В КГГА уверяли, что в случае повышения цен в столице все имеющиеся льготы на проезд для киевлян продолжат действовать.

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