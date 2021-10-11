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С 1 января минимальная пенсия родным погибших в АТО/ООС вырастет до 7800 грн

Фото из открытых источников

Повышенную пенсионную помощь со следующего года получат более 2 тысяч человек

Кабмин поддержал решение об увеличении минимальной пенсии родным погибших в АТО/ООС с 1 января 2022 года до 7 800 грн. Об этом информирует Правительственный портал.

"Правительство на внеочередном заседании 11 октября поддержал решение об установлении с 1 января 2022 года минимальной пенсионной выплаты на уровне не менее чем 7800 грн каждому из нетрудоспособных родителях, жене (мужу) защитников, которые погибли в зоне проведения АТО/ООС", - говорится в сообщении.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, повышенную пенсионную помощь со следующего года получат более 2 тысяч человек, чьи родные погибли за Украину, защищая мир и покой украинских домов.

Он также подчеркнул, что адресная помощь к пенсии будет предоставляться независимо от того, уже получают такие выплаты другие члены семьи.

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Напомним, ранее мы писали, что в Украине с 1 декабря 2021 года минимальная пенсия составит 2600 гривен. Повышение произойдет в связи с ростом минимальной заработной платы до 6500 грн.

Как сообщалось ранее, с 1 октября 2021 года пенсионеры, которым исполнилось 75-80 лет, начали получать дополнительно до 400 гривен ежемесячно. Повышение пенсий касается почти 1 млн пенсионеров.

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