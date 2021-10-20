С 1 ноября Львов ужесточит карантинные требования к посетителям ресторанов

Сейчас в городе сертификаты вакцинации проверяет полиция, особенно у обслуживающего персонала в заведениях общепита

С 1 ноября Львов ужесточит требования к посетителям ресторанов из-за напряженной ситуации с коронавирусом. Для того, чтобы посещать заведения общественного питания надо будет иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест. Об этом заявил мэр города Андрей Садовый в эфире "24 канал" .

По его словам, сейчас в городе сертификаты вакцинации проверяет полиция, особенно у обслуживающего персонала в заведениях общепита.

"Мы приняли внутреннее решение на комиссии по чрезвычайным ситуациям, что с 1 ноября обязательно надо будет показывать сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, в частности посетителям заведений общественного питания", - подчеркнул Садовый.

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Напомним, ранее мы писали, что во Львовской области зарегистрировали рекордное количество смертей от коронавируса. Так, за минувшие сутки, 18 октября, было зафиксировано 65 летальных случаев, что больше в разы по сравнению с другими регионами.

Как сообщалось ранее, во Львове приняли решение ужесточить карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. В городе запретят работу ночных клубов и ограничат работу заведений общественного питания.