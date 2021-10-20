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С 1 ноября Львов ужесточит карантинные требования к посетителям ресторанов

Городской голова Львова Андрей Садовый

 Фото с открытых источников

Сейчас в городе сертификаты вакцинации проверяет полиция, особенно у обслуживающего персонала в заведениях общепита

С 1 ноября Львов ужесточит требования к посетителям ресторанов из-за напряженной ситуации с коронавирусом. Для того, чтобы посещать заведения общественного питания надо будет иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест. Об этом заявил мэр города Андрей Садовый в эфире "24 канал".

По его словам, сейчас в городе сертификаты вакцинации проверяет полиция, особенно у обслуживающего персонала в заведениях общепита.

"Мы приняли внутреннее решение на комиссии по чрезвычайным ситуациям, что с 1 ноября обязательно надо будет показывать сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, в частности посетителям заведений общественного питания", - подчеркнул Садовый.

Новости по теме: Львов с 18 октября усиливает карантин: Обнародован полный перечень ограничений

Напомним, ранее мы писали, что во Львовской области зарегистрировали рекордное количество смертей от коронавируса. Так, за минувшие сутки, 18 октября, было зафиксировано 65 летальных случаев, что больше в разы по сравнению с другими регионами.

Как сообщалось ранее, во Львове приняли решение ужесточить карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. В городе запретят работу ночных клубов и ограничат работу заведений общественного питания.

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