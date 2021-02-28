С 1 марта для украинцев начнут действовать еще два безвиза, - Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба МИД Украины

Также въезд для украинцев разрешила Грузия

С 1 марта для граждан Украины начнет действовать безвизовый режим с Гренадой и заморскими территориями Нидерландов. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в своем Twitter.

"Мы расширяем свободу путешествий для украинцев несмотря на все обстоятельства. 1 марта стартуют 2 безвиза: 1. Гренада; 2. Заморские территории Нидерландов Аруба и Кюрасао, карибские острова Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба", - рассказал глава МИД.

Кроме этого, Кулеба напомнил, что свои границы для граждан Украины открывает Грузия.

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Напомним, ранее посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что украинцы еще несколько месяцев не смогут путешествовать в страны Европейского союза по безвизовому режиму.