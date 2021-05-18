С 1 июня в Украине ограничат движение грузовиков

Корреспондент

Данные ограничения вводятся ежегодно для сохранения автомобильных дорог

С начала лета в Украине вступают в силу ежегодные ограничения на движение грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора" в Facebook.

С начала лета в Украине вступают в силу ежегодные ограничения на движение грузовиков. Запрет касается транспортных средств массой выше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Уже с 1 июня при температуре воздуха выше +28 градусов днем движение грузовиков будет ограничено.

Данные ограничения вводятся ежегодно для сохранения автомобильных дорог. Исключением являются грузовики, осуществляющие перевозку опасных, скоропортящихся грузов, животных и птицы, а также связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

В дневное время суток при температурных показателях выше 28 градусов движение габаритного транспорта будет ограничено. Этот период водителям грузовиков необходимо переждать на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Дорожники добавили, что места отстоя вдоль государственных дорог можно найти по указателям или воспользоваться картой "Укравтодора" по ссылке bit.ly/3tW0aKP.

Также можно воспользоваться TIR-паркингом, перейдя по ссылке bit.ly/2RZMRf2.

В " Укравтодоре "также рассказали, что соблюдение сезонных ограничений будут контролировать территориальные подразделения" Укртрансбезпеки " и областные подразделения Национальной полиции.

Запрет касается транспортных средств массой выше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Уже с 1 июня при температуре воздуха выше +28 градусов днем движение грузовиков будет ограничено.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины 270 голосами народных депутатов приняла законопроект №3743 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля", который усиливает ответственность участников перевозок и вводить новые штрафы за нарушение габаритно-весовых параметров.