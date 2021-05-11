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С 1 июня в Украине начнут тестировать электронные больничные

Фото из открытых источников

Полноценно система заработает уже с осени

В Украине с 1 июня планируют начать внедрение в пилотном формате электронных больничных. Об этом сообщает Офис президента.

Согласно сообщению, тестирование будут проводить в 200 больницах, а в полном объеме е-больничный должен заработать с 1 сентября 2021 года. 

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Ранее в Минздраве уточнили, что е-больничный смогут получить пациенты, которые есть в электронной системе здравоохранения. Вместе с тем на начальных этапах е-больничные будут действовать параллельно с бумажным вариантом. 

Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что вакцинацию граждан, которые записались в очередь на прививку от COVID-19 в приложении "Дія" будут проводить в выходные дни.

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