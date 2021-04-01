С сегодняшнего дня в Украине повышается пенсионный возраст для женщин: Что нужно знать

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Это последнее повышение возраста в рамках изменений, принятых в 2011 году

С 1 апреля 2021 года минимальный пенсионный возраст для женщин увеличивается до 60 лет. В соответствии со ст. 26 Закона Об обязательном общегосударственном пенсионном страховании - это последнее повышение возраста в рамках изменений, принятых в 2011 году.

"Женщины, которые родились в период с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года, могут выйти на пенсию по достижению возраста 59 лет 6 месяцев. А женщины, родившиеся после 1 апреля 1961 года, могут получить пенсию по возрасту только по достижении ими возраста 60 лет в 2021 году", - говорится в разъяснении Пенсионного фонда.

Пенсионный возраст для мужчин и женщин, таким образом, сравнялся и составляет 60 лет.

Чтобы получить пенсию по возрасту, страховой стаж человека должен быть не менее 28 лет.

Если же 28-летнего стажа нет, то минимальный возраст для выхода на пенсию в 2021 году составит 63 года (при наличии стажа 18-28 лет).

При этом, со стажем от 15 до 18 лет в 2021 году можно выйти на пенсию при достижении 65-летнего возраста.

В 2022 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 29 лет стажа, в 63 года - от 19 до 29 лет, в 65 лет - минимум 19 лет стажа.

Таким образом, в 2028 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет стажа.

У кого столько стажа не начисляется, смогут уйти на заслуженный отдых лишь в 63 года.

А если до 65 лет страховой стаж составит менее 25 лет, пенсию гражданин не будет получать - вместо нее будет предоставляться социальная помощь.

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Ранее сообщалось, что Верховная Рада отклонила законопроект №0972, которым предлагалось разрешить до 2022 года женщинам выходить на пенсию в 55 лет при наличии 30-летнего стажа и при условии увольнения с работы.