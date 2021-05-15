С 18 мая начнет прибывать вакцина Pfizer, которой будут прививать педагогов, - Ляшко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко Правительственный портал

Часть вакцины направят на прививку лиц второй дозой

С 18 мая в Украине начнут поступать поставки вакцины Pfizer/BioNTech, а с 24 мая препарат начнут развозить в регионы, чтобы делать прививки работникам сферы образования. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время общения с журналистами, сообщает Украинская правда.

Согласно сообщению, COVID-вакцина Pfizer/BioNTech будет поступать четырьмя поставками, ожидается более 473 тыс. доз. Сначала препарат доставят на национальный склад, а тогда уже начнут развозить по регионам.

Известно, что большую часть доз (более 378 тысяч) направят на вакцинацию работников образования: учителей, бухгалтеров, технический персонал учебных заведений. Остальные 100 тысяч пойдут на прививки для людей, которые получили первую дозу во время первого и второго этапа вакцинации. В частности, речь идет о медиках, военных, людях старше 80 лет.

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Также Ляшко уточнил, что по состоянию на 15 мая в Украине получили вакцину уже 60 163 сотрудника образовательной сферы, из которых 21 922 человека, привлеченные к проведению внешнего независимого оценивания.

Кроме этого, главный санитарный врач рассказал, как педагоги могут записаться на вакцинацию. Так работник учебного заведения должен сообщить о своем желании руководителю заведения, который составляет списки.

Если список на вакцинацию уже сформирован, то руководитель образовательного учреждения должен сообщить региональному координатору об изменениях в количестве вакцин, которые заведение хочет получить.

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В то же время школа или садик должен самостоятельно подготовить помещение для вакцинации и составить график для работников, а тогда в заведение непосредственно приезжает мобильная бригада и делает прививки.

По словам Ляшко, логика вакцинации педагогов сейчас заключается в том, чтобы сделать прививки до лета, когда у большинства педагогов отпуск. Это позволит завершить вакцинацию педагогов до осени, то есть до начала нового учебного семестра.

Напомним, ранее стало известно, что в эти выходные, 15-16 мая, в Украине начали делать прививки от коронавируса COVID-19 лицам, которые записались на вакцинацию через приложение "Дия".