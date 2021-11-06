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С 15 ноября в горсовет Львова будут пускать только при наличии COVID-документа

Карантин во Львове Львовский городской совет

Ограничения вступают в силу с 8 ноября, а неделя дается на подготовку спецрежима допуска к зданию горсовета

Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС Львова приняла решение о введении специального режима допуска в административные здания. С 15 ноября попасть в них можно будет лишь при наличии COVID-сертификата, справки о выздоровлении или отрицательного теста. Об этом сообщает пресс-служба городского совета Львова.

Отмечается, что с 15 ноября вводится специальный режим допуска в административные здания городского совета.

Пускать в них будут только при наличии следующих документов:

  • сертификата о вакцинации;
  • отрицательного теста на коронавирус;
  • справки о выздоровлении от инфекции.

В пресс-службе пояснили, что с 8 по 14 ноября руководители подразделений горсовета должны определить ответственных, которые будут контролировать вход людей до зданий и проверять у них COVID-документы.

При этом ограничения вступают в силу с 8 ноября, а неделя дается на подготовку спецрежима допуска к зданию горсовета.

Отмечается, что полноценный режим вступает в силу с 15 ноября.

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Напомним, ранее председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что в Украине могут ввести дополнительные ограничения для непривитых от коронавируса COVID-19 граждан. Они могут коснуться работников школ, предприятий общественного питания и водителей общественного транспорта.

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