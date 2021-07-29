Ryanair запускает три новых авиарейса из Украины в Европу

Ryanair

Новые рейсы из Львова будут осуществлять уже в августе

Ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair запускает три новых авиарейса из Украины: два из Львова и один из Киева. Соответствующая информация размещена на сайте авиаперевозчика.

Как отмечается, со 2 ноября запускают новый рейс из Киева на Мальту. Полеты будут осуществлять из аэропорта "Борисполь" дважды в неделю: по вторникам и четвергам.

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Кроме этого, уже в августе из аэропорта "Львов" начнут осуществлять новые авиарейсы в Каунас (Литва) и Венецию (Италия). Оба авиарейсы будут осуществлять два раза в неделю: в Каунас - в понедельник и пятницу, в Венецию - во вторник и субботу.

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Напомним, накануне стало известно, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" восстанавливает рейсы из Киева в Ниццу. Первый полет состоится уже 8 августа.