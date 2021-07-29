home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

Ryanair запускает три новых авиарейса из Украины в Европу

Ryanair

Новые рейсы из Львова будут осуществлять уже в августе

Ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair запускает три новых авиарейса из Украины: два из Львова и один из Киева. Соответствующая информация размещена на сайте авиаперевозчика

Как отмечается, со 2 ноября запускают новый рейс из Киева на Мальту. Полеты будут осуществлять из аэропорта "Борисполь" дважды в неделю: по вторникам и четвергам. 

Новости по теме: Никаких каблуков: Крупнейший лоукостер Украины SkyUp изменил формы бортпроводников

Кроме этого, уже в августе из аэропорта "Львов" начнут осуществлять новые авиарейсы в Каунас (Литва) и Венецию (Италия). Оба авиарейсы будут осуществлять два раза в неделю: в Каунас - в понедельник и пятницу, в Венецию - во вторник и субботу. 

Новости по теме: Кипр ужесточает правила въезда для невакцинированных украинцев

Напомним, накануне стало известно, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" восстанавливает рейсы из Киева в Ниццу. Первый полет состоится уже 8 августа.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

В Украине прошли успешные испытания реактивных снарядов "Тайфун-1". Видео ЕС заявил о готовности обсудить второй транш помощи Украине в сентябре В Украине планируют построить 19 ледовых арен За полгода на госорганы Украины было совершено 1,7 миллиона кибератак, - Минцифры

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект