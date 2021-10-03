Ryanair запускает новый авиарейс из Львова в Манчестер: Когда начнутся полеты

Первый полет запланирован на 5 ноября

Ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair запускает новый авиарейс из Львова в Манчестер. Первый полет запланирован на 5 ноября. Об этом сообщает avianews .

Отмечается, что рейсы будут осуществляться два раза в неделю по понедельникам и пятницам.

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Время в пути составит 3 часа.

Подчеркивается, что минимальная стоимость перелета начинается от 15 евро в одну сторону.

Самый низкий тариф включает перевозку только одного места ручной клади с габаритами до 40х25х20 см. вес ручной клади при этом не ограничено.

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Напомним, ранее мы писали, что ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair запускает три новых авиарейса из Украины: два из Львова и один из Киева.