home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

Ryanair запускает новый авиарейс из Львова в Манчестер: Когда начнутся полеты

Первый полет запланирован на 5 ноября

Ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair запускает новый авиарейс из Львова в Манчестер. Первый полет запланирован на 5 ноября. Об этом сообщает avianews.

Отмечается, что рейсы будут осуществляться два раза в неделю по понедельникам и пятницам.

Новости по теме: "МАУ" возобновляет авиарейсы из Киева в Ниццу

Время в пути составит 3 часа.

Подчеркивается, что минимальная стоимость перелета начинается от 15 евро в одну сторону.

Самый низкий тариф включает перевозку только одного места ручной клади с габаритами до 40х25х20 см. вес ручной клади при этом не ограничено.

Новости по теме: Wizz Air запускает авиарейсы из Киева в Стокгольм: Когда начнутся полеты
 

Напомним, ранее мы писали, что ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair запускает три новых авиарейса из Украины: два из Львова и один из Киева. 

 
Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Кабинет министров утвердил Стратегию деоккупации Крыма В Крыму сотрудники ФСБ ворвались в квартиру матери украинского добровольца Рейсы в Крым: Украина арестовала 12 российских самолетов и четыре судна Джелялову предъявили новое обвинение: Ему грозит до 20 лет тюрьмы

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект