Ряд поездов "Укрзализныци" будут курсировать с задержкой в течение недели: Причина

Причина опозданий - проведение путевых работ

АО "Укрзализныця" предупредила пассажиров о задержке в курсировании ряда поездов в течение недели из-за проведения путевых работ. Об этом сообщила пресс-служба компании .

"В связи с проведением путевых работ на участке Мироновка - им. Т. Шевченко (Смела) возможны задержки некоторых поездов", - говорится в сообщении.

По информации перевозчика, поезда могут задерживаться от 5 минут до 1,5 часа на станции: Мироновка, Пятихатки-Стык, Тимково, Бурты и Херсон.

Также 25-27 октября, из-за ремонтных работ на станции Казатин-1, транспорт будут курсировать с задержками от 25 минут до часа по станциям Здолбунов, Мироновка, Подволочиск, Вапнярка, Ворожба и гребенка.

Кроме того, с опозданием на 30 минут и прибывать на станцию Киев-Пассажирский поезда:

№ 748 Львов - Киев;

№ 764 Одесса - Киев;

№ 716 Перемышль - Киев.

Также с опозданием на 20-25 минут будут прибывать во Львов поезда:

№ 747 Киев - Львов;

№ 715 Киев - Перемышль.

Предварительно, ремонтные работы должны завершить до 29 октября.

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