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Ряд поездов "Укрзализныци" будут курсировать с задержкой в течение недели: Причина

Фото из открытых источников

Причина опозданий - проведение путевых работ

АО "Укрзализныця" предупредила пассажиров о задержке в курсировании ряда поездов в течение недели из-за проведения путевых работ. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"В связи с проведением путевых работ на участке Мироновка - им. Т. Шевченко (Смела) возможны задержки некоторых поездов", - говорится в сообщении.

По информации перевозчика, поезда могут задерживаться от 5 минут до 1,5 часа на станции: Мироновка, Пятихатки-Стык, Тимково, Бурты и Херсон.

Также 25-27 октября, из-за ремонтных работ на станции Казатин-1, транспорт будут курсировать с задержками от 25 минут до часа по станциям Здолбунов, Мироновка, Подволочиск, Вапнярка, Ворожба и гребенка.

Кроме того, с опозданием на 30 минут и прибывать на станцию Киев-Пассажирский поезда:

  • № 748 Львов - Киев;
  • № 764 Одесса - Киев;
  • № 716 Перемышль - Киев.

Также с опозданием на 20-25 минут будут прибывать во Львов поезда:

  • № 747 Киев - Львов;
  • № 715 Киев - Перемышль.

Предварительно, ремонтные работы должны завершить до 29 октября.

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На территории Киевского центрального железнодорожного вокзала и девятерых по Украине открыли пункты вакцинации и экспресс-тестирование на коронавирус COVID-19 для невакцинированных пассажиров, чтобы они смогли осуществить свою поездку.

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